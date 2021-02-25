Зубная смарт щетка Colgate будет использовать искусственный интеллект

Разработчики электрических зубных щеток уже несколько лет подряд пытаются усовершенствовать устройства, для более комфортного и полезного для здоровья пользователя, очищения поверхности зубов. Между тем, многочисленные умные щетки от различных производителей имели один существенный недостаток — высокую цену. Однако теперь на рынок выходит компания Colgate, которая представила новую модель смарт-щетки, использующей искусственный интеллект и продающейся по цене до 70 долларов. Помимо невысокой цены, щетка сможет выдавать владельцу рекомендации по более эффективной очистке ротовой полости.



Внешний дизайн нового устройства мало отличается от предыдущей смарт модели Colgate Connect E1, которая между тем отличалась большей стоимостью и отсутствием возможности выдавать персональные рекомендации. Новая щетка имеет несколько датчиков: гироскоп, определяющий положение щетки внутри рта и акселерометр, помогающий определять скорость и общее движение кисти. Совместная работа датчиков позволяет отслеживать параметры чистки зубов. Также в щетке использована автономная синхронизация, что позволяет пользователю не носить с собой смартфон в ванну.



Специальное приложение, установленное на смартфон, анализирует данные полученные от датчиков щетки и выдает рекомендации для повышения эффективности гигиенической процедуры. Включая функцию «Управляемой чистки», пользователь получает рекомендации непосредственно во время чистки зубов о необходимости уделить больше внимания конкретному участку поверхности зубов и даже об оптимальном угле наклона щетки по отношению к плоскости очищаемого зуба. По заявлению разработчиков, новая щетка может быть встроена в экосистему Apple Health.

Однако не только здоровье поддерживает умная щетка Colgate. Новинка стимулирует пользователя к глубокой очистке зубов путем зачисления бонусных баллов для будущих покупок продукции компании. Так для получения бесплатно в фирменном магазине Colgate двух сменных насадок, пользователь должен получить 999 баллов. На рынок умная щетка Colgate с искусственным интеллектом, выйдет по цене 49 долларов с батарейками и 69 долларов с аккумуляторами.