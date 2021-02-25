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Зои Салдана даст отпор пиратам в новом экшене от Netflix

Зои Салдана даст отпор пиратам в новом экшене от Netflix

Зои Салдана получила главную роль в грядущем экшене от Netflix под названием «Блёф». Режиссёром выступит Фрэнк И. Флауэрс, с которым актриса уже сотрудничала на съёмках фильма «Гавань».

Сценарий картины напишет Джо Балларини («Адская вечеринка»), а в продюсерах числятся братья Руссо («Мстители: Финал»), которые ранее выпустили для стримингового сервиса «Тайлера Рейка».

В центре сюжета окажется жительница Каймановых островов по имени Эрселль, таинственное прошлое которой вскрывается, когда на её родной город нападают пираты Карибского моря. Тогда, чтобы защитить близких, она вновь берёт в руки оружие и пытается противостоять нападению.

Известно также, что в фильме появятся ещё два ключевых героя: помощница Эрселль и злобный капитан пиратов. Кто сыграет эти роли, пока неизвестно. Дата премьеры также не раскрывается.

25 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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