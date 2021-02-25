В новой «гламурной» прическе Меган Маркл разглядели ненастоящие волосы

Эксперт оценил новую прическу жены принца Гарри Меган Маркл и разглядел в ней наращенные пряди. Соответствующий материал появился в Daily Mail.

Супружеская пара записала ролик, в котором объявила о запуске собственного подкаста Archewell Audio на стриминг-сервисе Spotify. Так, 39-летняя Маркл появилась на видео с распущенными волосами, уложенными волнами, в платье длины мини голубого цвета. Известно, что стоимость вещи люксового бренда Oscar de la Renta составляет 281 тысячу рублей.

Британский парикмахер и стилист Джеймс Джонсон (James Johnson) предположил, что герцогиня добилась своей «гламурной» укладки с помощью ненастоящих прядей, которые сделали ее локоны густыми и длинными.

«Меган выбрала новую стрижку, приятно видеть, как она меняет свой стиль. (…) Наращивание волос на долгий срок предполагает наличие тщательного ухода. Отличным вариантом могут стать временные клипсы, поскольку их можно менять без каких-либо проблем», — объяснил специалист.