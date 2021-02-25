В Госдепартаменте США появится специалист по вопросам социокультурного многообразия

Госсекретарь Энтони Блинкен в среду объявил о том, что в Госдепартаменте США будет создана должность главного специалиста по вопросам этнического и социокультурного многообразия. Это поможет сделать дипломатический корпус представляющим больше слоев населения, в рамках обещания, данного президентом Джо Байденом о работе над устранением расовых разногласий в обществе.

Главный специалист по вопросам социокультурного многообразия и равным возможностям будет подчиняться непосредственно госсекретарю, говорится в заявлении Блинкена. В сообщении не указывается, кто будет назначен на эту должность.

В прошлом году вопросы многообразия, равенства и расовой справедливости стали приоритетными в общенациональной повестке дня. Этому способствовали гибель чернокожего Джорджа Флойда в мае, после многих лет, в течение которых афроамериканцы часто незаслуженно погибали от рук полицейских, и последовавшие за нею общенациональные и глобальные протесты, которые высветили систематическую предвзятость к меньшинствам, которая существует во многих американских учреждениях.

«Госдепартамент имеет честь представлять американский народ во всем мире. Чтобы делать это хорошо, мы должны нанимать и удерживать у себя сотрудников, которые действительно отражают Америку», — сказал Блинкен.

Бывший президент Дональд Трампв прошлом году дал указание федеральным агентствам прекратить реализацию программ, которые Белый дом счел вызывающими разногласия в обществе. В результате дипломатическое ведомство приостановило все программы обучения сотрудников по вопросам этнического и социокультурного многообразия.

В первые дни пребывания Байдена у власти Госдепартамент пообещал принять дополнительные меры для устранения расовой несправедливости в стране.

Заместители помощников секретарей, возглавляющих различные бюро в составе Госдепартамента, войдут в состав нового руководящего совета. Вскоре Госдепартамент опубликует стратегический план по внедрению разнообразия и интеграции, сказал Блинкен.

Главный специалист по вопросам этнического и социокультурного многообразия будет развивать политику в этой сфере и «привлекать высшее руководство к ответственности за достигнутый прогресс. Наша цель — включить разнообразие и вовлеченность в работу Госдепартамента на всех уровнях», — говорится в заявлении Блинкена.

Согласно отчету независимого федерального наблюдательного органа, опубликованному в прошлом году, в Госдепартаменте, где работают 76 тыс. сотрудников, базирующихся в дипломатических миссиях США по всему миру, существует диспропорция в том, какие расовые и этнические меньшинства в нем предствлены, особенно на руководящих должностях.