Стало известно, где может пройти летняя Олимпиада-2032

Летние Олимпийские игры с большой вероятностью могут пройти в австралийском городе Брисбен, столице штата Квинсленд. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что исполком МОК рассмотрел заявки городов, которые хотели бы принять в 2032 году юбилейные 35-е Игры, и определил главного кандидата на проведение соревнований.

Решение провести Игры в Брисбене не окончательное. Среди претендентов также немецкий регион Рейн-Рур, столица Венгрии Будапешт, китайские города Чэнду и Чунцина и столица Катара Доха. Столицу Олимпиады-2032 определят на сессии МОК в этом или следующем году.

Отметим, кое-что поменялось и в процедуре подготовки к Играм. Теперь кандидатам на проведение ОИ не нужно создавать дорогостоящие заявочные комиссии — их выбирают специальные комиссии МОК.