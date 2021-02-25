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Стало известно, где может пройти летняя Олимпиада-2032

Летние Олимпийские игры с большой вероятностью могут пройти в австралийском городе Брисбен, столице штата Квинсленд. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что исполком МОК рассмотрел заявки городов, которые хотели бы принять в 2032 году юбилейные 35-е Игры, и определил главного кандидата на проведение соревнований.

Решение провести Игры в Брисбене не окончательное. Среди претендентов также немецкий регион Рейн-Рур, столица Венгрии Будапешт, китайские города Чэнду и Чунцина и столица Катара Доха. Столицу Олимпиады-2032 определят на сессии МОК в этом или следующем году.

Отметим, кое-что поменялось и в процедуре подготовки к Играм. Теперь кандидатам на проведение ОИ не нужно создавать дорогостоящие заявочные комиссии — их выбирают специальные комиссии МОК.

25 февраля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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