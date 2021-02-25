Советы Гвинет Пэлтроу по борьбе с последствиями COVID-19 насторожили британских медиков

На днях 48-летняя Гвинет Пэлтроу опубликовала новый пост на сайте своей ЗОЖ-компании Goop, в котором рассказала, что в январе переболела коронавирусом. Звезда призналась, что до сих пор борется с последствиями этой болезни — быстрой утомляемостью. Кроме того, она дала несколько советов своим поклонникам, столкнувшимся с похожими проблемами. Вот только Национальная служба здравоохранения Англии (NHS England) призвала Пэлтроу к ответственности и попросила не распространять дезинформацию.

Гвинет Пэлтроу

В своей публикации Гвинет призналась, что обратилась к одному из своих врачей, который дал ей ряд рекомендаций. Так, специалист прописал Пэлтроу некую «интуитивную диету», суть которой заключается в отказе от углеводов, сахара и алкоголя. Согласно этой диете, употреблять стоит продукты растительного происхождения, а также частично голодать.

По словам актрисы, эффективно восстанавливаться ей также помогают регулярное посещение инфракрасной сауны, специальные травяные коктейли от ее собственного бренда и разного рода пищевые добавки — от витаминов группы B до селена и цинка.

Новый пост в блоге Гвинет Пэлтроу сразу же заинтересовал Национальную службу здравоохранения Великобритании. Директор организации Стивен Поуис счел советы актрисы по борьбе с последствиями коронавируса сомнительными и поспешил предупредить об этом граждан. Он отметил, что используемые Пэлтроу способы не соответствуют рекомендациям службы здравоохранения, и напомнил, что борьба с последствиями COVID-19 требует более серьезного научно обоснованного подхода.

Я думаю, что YouTube и другие социальные сети должны нести ответственность за распространение подобной информации. Недавно я увидел, что Гвинет Пэлтроу, к несчастью, страдает от последствий COVID-19. Мы желаем ей всего наилучшего, однако некоторые из советов, которые она дает, не соответствуют рекомендациями Национальной службы здравоохранения,

— предостерег граждан Поуис.

Гвинет Пэлтроу, напомним, является сторонницей нетрадиционной медицины и именно в соответствии с этими принципами развивает свою ЗОЖ-компанию Goop. Бизнес звезды с момента его основания неоднократно подвергался критике. Громкие скандалы случались из-за вагинальных нефритовых яиц, созданных якобы для улучшения сексуальной жизни, потенциально опасных витаминов для беременных, свечей с запахом вагины самой основательницы бренда и не только.