«  
  »

Скарлетт Йоханссон поделился подробностями «карантинной» свадьбы

Муж Скарлетт Йоханссон поделился подробностями "карантинной" свадьбы

Муж актрисы Скарлетт Йоханссон комик Колин Жост поделился подробностями их тайной свадьбы.

Так, звезда шоу Saturday Night Live в шоу Эллен ДеДженерес рассказал, как им со Скарлетт удалось все организовать в условиях карантина да еще и чтобы никто не узнал.

Так, Колин подтвердил, что на церемонии их свадьбы были приглашены только родные и близкие друзья.

Мы сделали это тайно. Нам повезло, что мы смогли организовать свадьбу, пригласить своих родителей и обеспечить всем безопасность. Все было замечательно, мы чувствовали, что это сошло нам с рук — рассказал Жост.

Также комик признался, что они с женой до сих пор ждут один очень подозрительный подарок от его друга и коллеги Майкла Че, который был приглашен на свадьбу, говорится в издании Entertainment Tonight.

Он очень хорошо себя вел, поэтому я все время ждал подвоха. На днях он подошел ко мне в коридоре и сказал: «У меня есть для тебя кое-что. Свадебный подарок. Когда-нибудь я его принесу». Теперь мы волнуемся за свое благополучие — добавил Колин.

Заметим, о помолвке пары стало известно в мае 2019 года. Колин стал третьим мужем звезды. К этому актриса состояла в браке с актером Райаном Рейнольдсом и журналистом Роменом Дориаком, от которого родила дочь Роуз, которой в сентябре исполнилось шесть лет.

25 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  