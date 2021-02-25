Скарлетт Йоханссон поделился подробностями «карантинной» свадьбы

Муж актрисы Скарлетт Йоханссон комик Колин Жост поделился подробностями их тайной свадьбы.

Так, звезда шоу Saturday Night Live в шоу Эллен ДеДженерес рассказал, как им со Скарлетт удалось все организовать в условиях карантина да еще и чтобы никто не узнал.

Так, Колин подтвердил, что на церемонии их свадьбы были приглашены только родные и близкие друзья.

Мы сделали это тайно. Нам повезло, что мы смогли организовать свадьбу, пригласить своих родителей и обеспечить всем безопасность. Все было замечательно, мы чувствовали, что это сошло нам с рук — рассказал Жост.

Также комик признался, что они с женой до сих пор ждут один очень подозрительный подарок от его друга и коллеги Майкла Че, который был приглашен на свадьбу, говорится в издании Entertainment Tonight.

Он очень хорошо себя вел, поэтому я все время ждал подвоха. На днях он подошел ко мне в коридоре и сказал: «У меня есть для тебя кое-что. Свадебный подарок. Когда-нибудь я его принесу». Теперь мы волнуемся за свое благополучие — добавил Колин.

Заметим, о помолвке пары стало известно в мае 2019 года. Колин стал третьим мужем звезды. К этому актриса состояла в браке с актером Райаном Рейнольдсом и журналистом Роменом Дориаком, от которого родила дочь Роуз, которой в сентябре исполнилось шесть лет.