Шарлиз Терон и Зендая снялись в фентезийной фотосессии для Vanity Fair

Vanity Fair представил ежегодный специальный выпуск Hollywood Issue, посвященный звездам кино, которым удалось вернуть надежду и веру в человечность в чрезвычайно сложный год в нашей жизни.

Обложку голливудского номера, который выходит уже в 27-й раз, украсили наиболее яркие, по мнению редакции, персоны из сферы развлечений. В этом году в списке оказались голливудская актриса Шарлиз Терон, американская кинозвезда Зендая, британский комик Саша Барон Коэн, киноактер Майкл Бакари Джордан, певица и актриса Аквафина, кинорежиссер Спайк Ли и другие звезды.

Все они приняли участие в съемках фентезийной фотосессии, автором которой выступили итальянские художник и фотограф Маурицио Каттелано и Пьерпаоло Феррари.

«Для 27-го ежегодного голливудского номера Vanity Fair празднует 10 творцов и звезд, которые давали нам надежду и проявляли человечность в этот сюрреалистический год», — отмечают в редакции издания.

В интервью с Vanity Fair голливудская актриса Шарлиз Терон, которая появилась в специальной фотосессии с медведем, рассказала о своих ощущениях в новом году и не стала отрицать, что ее тревога лишь усилилась:

«Я думаю, что стала тревожиться намного больше, чем в прошлом году. По вполне понятным причинам. Этот год определенно усилил мою тревогу, мой гнев. Я думаю, это просто усилило все эти человеческие чувства», — призналась она.

Звезда также сообщила, что испытывает трудности с удаленной учебой своих детей:

«Ничто не может тебя к этому подготовить. Я знаю это точно, потому что у меня было много пьяных зумов с другими мамами. К этому вас ничего не подготовит. Это также первый раз в моей жизни, когда мне действительно пришлось столкнуться с тем, насколько дерьмовой и ужасной я могу быть в какой-то отрасли. Например, в учебе. Я ужасный учитель, ужасный учитель. Мне пришлось смириться с этим жутким дискомфортом, осознать это и принять это, потому что у меня сейчас просто нет другого выбора», — рассказала она.