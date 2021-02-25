Самолет Качиньского был уничтожен взрывчаткой: Выводы комиссии по расследованию Смоленского теракта



Правительственный самолет Ту-154М с президентом Польши Лехом Качиньским на борту потерпел крушение в апреле 2010 года в результате детонации взрывного устройства.

Об этом заявил в среду в Сейме РП председатель Смоленской подкомиссии по переутверждению расследования Смоленской катастрофы, экс-министр национальной обороны Польши, депутат Сейма Антони Мацеревич, передает Укринформ.

«Главный тезис, а точнее правда, является таковой, что самолет был уничтожен в результате взрыва», — заявил Мацеревич.

Он добавил, что к этому привела «взрывчатка, найденная на элементах разбитого самолета».

Экс-министр сообщил, что не знает, кто мог подложить взрывчатку, поскольку это должна установить прокуратура, а не комиссия, не имеющая следственных полномочий.



Мацеревич отметил, что комиссия, перед 11-й годовщиной Смоленской катастрофы, намерена представить польской и международной общественной мысли «важную информацию» на тему отчета о причинах катастрофы.

«С точки зрения исследования, можно без этого (получения Польшей фрагментов разбившегося самолета из РФ — ред.) опубликовать отчет, поскольку мы владеем собранными образцами с разбитого самолета и образцами, на которых как в польских, так и в иностранных лабораториях найдены следы взрывчатки», — сказал Мацеревич.

Он раскритиковал бывшего члена Смоленской подкомиссии, датского эксперта Гленна Йоргенсена, который в интервью польскому еженедельнику Sieci недавно заявил, что не были приложены все организационные усилия для выяснения причин и факторов, приведших к катастрофе. Эксперт отметил, что Мацеревич ввел «хаос и конфликты» между членами подкомиссии. По его словам, члены комиссии по состоянию на прошлый год сами не видели окончательного отчета своей комиссии. В то же время, председатель комиссии отверг все обвинения, отметив, что Йоргенсен с сентября прошлого года не является членом комиссии, поскольку он не получил сертификат доступа к материалам с ограниченным доступом от службы военной контрразведки Польши.