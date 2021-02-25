Объяснено странное появление гигантских черных дыр Скарлетт Йоханссон поделился подробностями «карантинной» свадьбы » Российский модуль на МКС распадается Экипаж Международной космической станции (МКС) поставил пластиковую заплатку на участок поверхности с третьей трещиной на станции. Об этом сообщает «Интерфакс». «На третью трещину ставим заплатку», — сказал представитель ЦУП в ходе переговоров с экипажем. Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа 2020 года. Несколько дней назад космическим грузовиком «Прогресс МС-16» на станцию был доставлен мощный микроскоп, который планируется использовать для поиска других мест утечки. Также грузовик доставил материалы для герметизации трещин.