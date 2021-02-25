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Российский модуль на МКС распадается

Экипаж Международной космической станции (МКС) поставил пластиковую заплатку на участок поверхности с третьей трещиной на станции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На третью трещину ставим заплатку», — сказал представитель ЦУП в ходе переговоров с экипажем.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа 2020 года.

Несколько дней назад космическим грузовиком «Прогресс МС-16» на станцию был доставлен мощный микроскоп, который планируется использовать для поиска других мест утечки. Также грузовик доставил материалы для герметизации трещин.

25 февраля, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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