Реальная инфляция для россиян превысила официальную в 4 раза и не хватает еды

Рекордная за 5 лет инфляция, которую фиксирует в России Росстат, оказывается еще выше, если оценивать темпы роста цен не по условной «потребительской корзине», а по товарам, которые реально покупают люди.Индекс цен на повседневные товары, которые потребители приобретают в магазинах, — включая пищевые продукты, напитки, моющие средства, предметы личной гигиены, косметику, лекарства и одежду, — в январе 2020 года вырос в 4,2 раза быстрее официальной инфляции, выяснили эксперты «Ромира».

За месяц цены на товары категории FMCG увеличились на 3% при том, что Росстат оценил потребительскую инфляцию всего в 0,67% за месяц.

В годовом выражении «Ромир» зафиксировал двузначную инфляцию на уровне 11% при официальной цифре в 5,19%.

По сравнению с январем 2019 года корзина товаров, которую фактически покупают россияне, стала дороже на 18%.

Ускорение инфляции в январе — нетипичное явление. Оно может быть связано со смещенной в этом году сезонностью, отмечает исполнительный директор «Ромира» Инна Караева: «Больше людей не поехали в отпуск и остались на новогодние праздники в своих городах, где активнее тратили деньги».

Росстат тем временем фиксирует дальнейшее ускорение инфляции, эпицентром которой остается рынок продовольствия.

К 15 февраля рост индекса потребительских цен с начала года достиг 1,1%, а в годовом выражении установил рекорд с декабря 2016-го — 5,4%.

Как обычно зимой, дорожают овощи, но рост цен вышел за грань сезонной нормы. Картофель стоит уже на 12,2% дороже, чем год назад, огурцы — на 17,5%, помидоры — почти на 20%, морковь — на 12%.

Резко ускорился рост цен на курятину (+1,4% за неделю и 4,2% год к году) и яйца (+0,9% и 1,2%).

Следующая на очереди — инфляционная волна на рынке импортных товаров, которые завозятся в страну морем и по железной дороге.

Причина — в резком повышении стоимости контейнерных перевозок, пишут аналитики Промсвязьбанка.

Ставки фрахта с конца 2020 года в среднем по миру выросли на 250%, а по ключевому для российского потребителя маршруту из Азии в Европу они увеличились более чем в 4 раза по сравнению с привычными уровнями, превысив 8,7 тысячи долларов за 40-фунтовый контейнер.