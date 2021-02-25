Польский ветеринар построил настоящую деревню для собак

Территория приютов для бездомных животных нередко выглядит так, словно раньше она использовалась для съемок фильмов ужасов. Но приют для собак, который построил ветеринарный врач из Польши по имени Радослав Федачински, совсем не похож на локацию для ужастиков.

Мужчина назвал свой приют «Собачья деревня», и это место действительно напоминает милую и уютную деревушку, в которой все жители — спасенные ветеринаром пёсили, ждущие своих новых хозяев.

На данный момент в деревне построено семь домов. В них есть отопление, электричество, мебель, ковры и даже интернет, чтобы животные и кураторы, которые присматривают за ними, чувствовали себя максимально комфортно. Такие дома обеспечивают безопасную домашнюю среду, которая готовит собак к усыновлению, пишет The First News.

Кураторы проводят с собаками от 8 до 10 часов в день, включая кормление и прогулки. Часть времени они проводят за организационной работой. Рядом с деревней есть ветеринарная клиника и реабилитационный центр для животных.

Всего Радослав планирует возвести в деревне сорок домов.