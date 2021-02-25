Объяснено странное появление гигантских черных дыр

Международная группа ученых обнаружила, что гигантские черные дыры могут формироваться не только из барионного вещества, из которого состоят звезды, туманности и планеты, но также и из темной материи. Это может объяснить тайну появления сверхмассивных черных дыр в центрах галактик, где скопления темной материи становятся особенно плотными. Статья физиков опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Известно, что сверхмассивные черные дыры начали формироваться уже спустя 800 миллионов лет после Большого взрыва, что представляет проблему для современных теоретических моделей, согласно которым черные дыры не могли расти так быстро. По данным же статьи, в центре галактик могут существовать ядра из темной материи, окруженные более рассеянным ореолом. Иногда эти структуры могут становиться настолько концентрированными, что быстро достигают критической плотности и коллапсируют в черные дыры.

Такой сценарий не требует много времени и укладывается в рамки теории формирования сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной, когда процессы образования звезд еще только начинались.

Еще одним интересным следствием гипотезы является то, что в карликовых галактиках могут отсутствовать сверхмассивные черные дыры, поскольку ядра темной материи в них не достигают критической плотности. В то же время ядро темной материи по гравитационным сигнатурам можно спутать с черной дырой. Также гало темной материи влияет на вращение карликовых галактик, что и наблюдается учеными в настоящее время.