Наталья Водянова стала послом доброй воли ООН по вопросам сексуального здоровья

Сфера деятельности 38-летней модели Натальи Водяновой стала еще шире. В своем инстаграме звезда сообщила, что теперь она будет заниматься вопросами сексуального и репродуктивного здоровья в рамках работы в Фонде ООН в области народонаселения (UNFPA), чьим послом она стала.
Это большая честь и, конечно, огромная ответственность,
— поделилась звезда.
Водянова также добавила, что ее назначению на пост посла Фонда предшествовали три года работы в различных странах, включая Россию, Индию, Швейцарию и другие.
Если вдуматься, только в этом году миллионы несовершеннолетних девочек все еще будут насильно выданы замуж, миллионы окажутся лишены доступа к прокладкам и предметам личной гигиены, десятки миллионов в своей жизни столкнутся с табу и предубеждениями, связанными с месячными, будут лишены доступа к информации и возможности быть здоровыми и счастливыми,
— отметила модель.
Она добавила, что главной ее целью будет «покончить с табу, связанными с женским здоровьем».
Это табу, которые не позволяют половине населения земного шара полноценно развиваться и достигать своего потенциала,
— заявила она.
Наталья Водянова неоднократно призывала открыто говорить об интимной гигиене и отмечала, что тема женского здоровья должна свободно обсуждаться в любой стране мира. Она также является членом совета директоров мобильного приложения для отслеживания менструального цикла и здоровья женщин.
Помимо этого, Наталья Водянова большое внимание уделяет благотворительной деятельности — она является основательницей фонда «Обнаженные сердца», который помогает детям с особенностями развития.
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