Наталья Водянова стала послом доброй воли ООН по вопросам сексуального здоровья

Сфера деятельности 38-летней модели Натальи Водяновой стала еще шире. В своем инстаграме звезда сообщила, что теперь она будет заниматься вопросами сексуального и репродуктивного здоровья в рамках работы в Фонде ООН в области народонаселения (UNFPA), чьим послом она стала.

Это большая честь и, конечно, огромная ответственность,

— поделилась звезда.

Водянова также добавила, что ее назначению на пост посла Фонда предшествовали три года работы в различных странах, включая Россию, Индию, Швейцарию и другие.

Если вдуматься, только в этом году миллионы несовершеннолетних девочек все еще будут насильно выданы замуж, миллионы окажутся лишены доступа к прокладкам и предметам личной гигиены, десятки миллионов в своей жизни столкнутся с табу и предубеждениями, связанными с месячными, будут лишены доступа к информации и возможности быть здоровыми и счастливыми,

— отметила модель.

Она добавила, что главной ее целью будет «покончить с табу, связанными с женским здоровьем».

Это табу, которые не позволяют половине населения земного шара полноценно развиваться и достигать своего потенциала,

— заявила она.

Наталья Водянова неоднократно призывала открыто говорить об интимной гигиене и отмечала, что тема женского здоровья должна свободно обсуждаться в любой стране мира. Она также является членом совета директоров мобильного приложения для отслеживания менструального цикла и здоровья женщин.

Помимо этого, Наталья Водянова большое внимание уделяет благотворительной деятельности — она является основательницей фонда «Обнаженные сердца», который помогает детям с особенностями развития.