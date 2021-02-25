Миома матки – почему нужна операция?

По статистике диагноз миома матки ставят каждой 5-й женщине репродуктивного возраста. Это довольно распространенное заболевание, которое сегодня врачи успешно научились лечить. Но несмотря на медицинский прогресс, многие женщины до сих пор не решаются обратиться за помощью. В итоге они затягивают проблему, что приводит к серьезным осложнениям.

Основная ошибка при диагнозе миома – попытки вылечить ее консервативными методами. Это не дает результата, в итоге болезнь лишь прогрессирует и доставляет женщине массу неудобств. Поэтому врачи рекомендуют провести операцию как можно раньше. Эффективное щадящее лечение этой патологии предлагает больница Биляка в Ужгороде. Там проводятся органосохраняющие вмешательства лапароскопическим методом. Женщины после этого быстро восстанавливаются и сохраняют фертильность.

«Операция точно необходима?»

По словам докторов Клиники Биляка, это один из частых вопросов от пациенток. И ответ на него однозначный – да. Вылечить миому матки консервативными методами невозможно. На протяжении многих десятилетий медики проводили множество научных исследований, которые доказали неэффективность медикаментозного подхода. Поэтому в современной медицине такая терапия считается устаревшей.

К сожалению, некоторые врачи до сих продолжают лечить пациенток «по старинке». Такой подход не просто бесполезен, но и откровенно вреден. Например, из-за гормональных препаратов могут развиться серьезные побочные эффекты. А миоматозные узлы при этом все равно никуда не денутся.

Единственное разумное решение при миоме матки – сделать операцию как можно раньше. Это позволит убрать новообразование с минимальными последствиями для организма. В Клинике Биляка для этого применяется щадящая лапароскопическая методика, позволяющая проводить хирургические вмешательства без крови и обширных повреждений.

«Мне что удалят матку?»

Еще один частый вопрос пациенток с миомой, которым назначают операцию. Существует устойчивый стереотип, что опухоль можно удалить только вместе с органом. Когда речь идет о злокачественных образованиях, то это утверждение верно. Однако миома – опухоль доброкачественная. И современная медицина позволяет проводить органосохраняющие операции, при которых удаляются только ткани новообразования.

Как правило, пациенткам репродуктивного возраста, у которых патология не достигла запущенных форм, сохраняют матку. Исключение составляют случаи, когда узлы слишком большие, либо же их много, и орган уже утратил свою функциональность. Если же выявить заболевание на ранних стадиях, то можно удалить узлы, сохранив женщине важный репродуктивный орган. Именно такого подхода придерживаются в Клинике Биляка.

Стереотип о неизбежном удалении матки при миоме – родом из советских времен, когда операции делали открытым полостным методом. Такая методика действительно не предполагала выборочного удаления узлов – приходилось вырезать орган вместе с опухолью. Сегодня же, благодаря современной лапароскопической методике, появилась возможность проводить щадящие органосохраняющие операции.

Преимущества лапароскопии миомы матки

Позволяет сохранить пациентке матку и репродуктивную функцию – после операции и реабилитации женщина может забеременеть, выносить и родить ребенка.

Проводится без обширных разрезов – это снижает кровопотерю и позволяет избежать повреждения мышечных волокон и кожи.

Во время операции внутренние органы не контактируют с воздухом и руками хирурга – риски занести инфекцию практически нулевые.

Вмешательство проводится под видеонаблюдением – с помощью встроенной камеры с многократным увеличением. Это исключает возможность ошибок и осложнений.

После операции пациентка быстро восстанавливается – до 3 дней в стационаре и до 1 месяца на полную реабилитацию.

В больнице Биляка лапароскопию миомы проводят на современном оборудовании экстра-класса. Хирурги клиники оттачивали мастерство в США и Европе, поэтому проводят операции с ювелирной точностью и аккуратностью. Больница находится в пригороде Ужгорода по адресу: с. Минай, ул. Короткая, 1а. Чтобы записаться на консультацию, звоните: +38 (099) 100-10-03.