«  
  »

Канье Уэст пытался продать драгоценности, подаренные Ким Кардашьян

Как сообщают западные источники, за несколько дней до того, как 40-летняя Ким Кардашьян официально подала на развод со своим 43-летним супругом Канье Уэстом, рэпер пытался продать подаренные им ей драгоценности. Говорят, он посетил двух ювелиров, чтобы получить котировки ювелирных изделий.

Канье недавно сказал, что больше не хочет быть связан с «брендом» Кардашьян, но он был так подавлен, потому что все еще любит Ким,

— рассказал источник.

Избавиться от украшений Канье хотел не из корыстных целей — он просто не хотел, чтобы драгоценности ему напоминали о прошлом. Сделка тем не менее так и не состоялась.

Канье Уэст и Ким Кардашьян 

За время их отношений Канье потратил миллионы долларов на ювелирные украшения для своей жены. К примеру, обручальное кольцо Ким стоило три миллиона долларов, а ее кольцо от Lorraine Schwartz, подаренное Канье супруге по случаю рождения их старшей дочери Норт, обошлось рэперу в миллион долларов.

Какие именно предметы из коллекции телезвезды хотел продать Уэст, не сообщается.

При этом отмечается, что развод пары будет мирным — супруги уже договорились о совместной опеке над их четырьмя детьми и разделе имущества.

По словам инсайдеров, Ким уже готова двигаться дальше, а вот Канье все еще тяжело переживает расставание с женой.

Для него это тяжело, он очень несчастен,

— отметил источник.

25 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  