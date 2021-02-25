Канье Уэст пытался продать драгоценности, подаренные Ким Кардашьян

Как сообщают западные источники, за несколько дней до того, как 40-летняя Ким Кардашьян официально подала на развод со своим 43-летним супругом Канье Уэстом, рэпер пытался продать подаренные им ей драгоценности. Говорят, он посетил двух ювелиров, чтобы получить котировки ювелирных изделий.

Канье недавно сказал, что больше не хочет быть связан с «брендом» Кардашьян, но он был так подавлен, потому что все еще любит Ким,

— рассказал источник.

Избавиться от украшений Канье хотел не из корыстных целей — он просто не хотел, чтобы драгоценности ему напоминали о прошлом. Сделка тем не менее так и не состоялась.

За время их отношений Канье потратил миллионы долларов на ювелирные украшения для своей жены. К примеру, обручальное кольцо Ким стоило три миллиона долларов, а ее кольцо от Lorraine Schwartz, подаренное Канье супруге по случаю рождения их старшей дочери Норт, обошлось рэперу в миллион долларов.

Какие именно предметы из коллекции телезвезды хотел продать Уэст, не сообщается.

При этом отмечается, что развод пары будет мирным — супруги уже договорились о совместной опеке над их четырьмя детьми и разделе имущества.

По словам инсайдеров, Ким уже готова двигаться дальше, а вот Канье все еще тяжело переживает расставание с женой.

Для него это тяжело, он очень несчастен,

— отметил источник.