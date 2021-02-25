Холли Берри рассказала, как лучшая подруга учила ее целоваться

Холли Берри продолжает шокировать заявлениями о своем романтическом опыте. На этот раз актриса рассказала о своем первом поцелуе, и эта история точно стоит твоего внимания.

В разговоре со своей приятельницей Хэлли вспомнила, как впервые поцеловалась не со своим бойфрендом, а с лучшей подругой.

Как объяснила звезда, она хотела поразить парня, но не умела целоваться по-французски, поэтому обратилась за помощью к знакомой.

Мой первый поцелуй был с девушкой. Я не знала, как целоваться с языком, поэтому она пришла ко мне домой и мы целовались 30 минут, а на следующий день я пошла к своему бойфренду и поцеловала его. – поделилась Берри.

Она добавила, что поцелуй был лучше именно с парнем, но она очень благодарна подруге, что та научила ее всем тонкостям.