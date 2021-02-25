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Фигура 55-летней Элизабет Херли на пляжном снимке вновь взволновала поклонников

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли опубликовала пляжное фото в купальнике и взволновала фанатов. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенном фото 55-летняя знаменитость запечатлена с распущенными волосами в белом бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Она попозировала, сидя на песке возле моря. В подписи к посту, который набрал больше 140 тысяч лайков, Херли призвала подписчиков поднимать себе настроение приятными покупками.

Поклонники оценили стройную фигуру звезды в комментариях. «И как тебе удается становиться все более красивой?», «Как всегда сногсшибательна», «Самая сексуальная женщина планеты», «Потрясающая фигура», «Очень горячо», «Нет слов, вау!» — восхищались они.

25 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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