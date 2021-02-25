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Еще один люксовый бренд выпустил платья для мужчин

Британский люксовый бренд Burberry выпустил платья для мужчин. Об этом сообщает The New York Times.

На показе новой осенне-зимней мужской коллекции в рамках лондонской Недели моды марка продемонстрировала мужские платья длины миди с коротким рукавом и плиссированной юбкой. По словам дизайнера Burberry Рикардо Тиши (Riccardo Tisci), для своей линейки он вдохновлялся либеральной интерпретацией британского деревенского образа и старался уйти от навязанного традициями дресс-кода. «Наступает новая эра свободы», — объяснил он.

В октябре прошлого года еще один модный дом — итальянский Gucci — в рамках осенне-зимней коллекции 2020-го представил сатиновое платье в клетку для мужчин. Представители бренда отмечали, что таким образом борются с «токсичными стереотипами, формирующими мужскую гендерную идентичность». По задумке дизайнеров, платье можно надевать поверх джинсов.

25 февраля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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