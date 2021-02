Эффективность вакцины Pfizer в Израиле совпала с результатами клинических испытаний

Израильские врачи подвели итоги полутора месяцев кампании по вакцинации от коронавируса. Собрав данные по миллиону привитых людей и непривитых «контролей», они обнаружили, что вакцина не менее эффективна в обычных условиях, чем в клинических испытаниях — 94 процента (против симптоматических случаев ковида). Кроме того, вакцина оказалась эффективна и против бессимптомного носительства коронавируса. Отчет опубликован в журнале The New England Journal of Medicine.

С коронавирусными вакцинами человечеству повезло: первые же их испытания оказались успешными. Так, вакцина от компаний Pfizer и BioNTech, которая появилась на рынке одной из первых, показала в испытаниях среднюю эффективность в 95 процентов и не ниже 87 процентов — в отдельных возрастных группах.

Однако реальные условия, в которых вакцине предстоит работать, отличаются от тех, в которых ее проверяли. Во-первых, это может быть другая страна — а значит, другая популяция (соотношение полов, возрастных и этнических групп). Во-вторых, в реальных условиях вакцина столкнется с новыми вариантами вируса, которые успели появиться за то время, пока ее производили и развозили по миру . Это уже можно было видеть на примере испытаний вакцины Johson&Johnson, которая в ЮАР оказалась менее эффективна, чем в США.

Наконец, во время вакцинации сами условия распространения вируса могут отличаться от тестовых: где-то карантин окажется более строгим, а где-то наоборот, в какой-то популяции переболевших людей найдется больше, а где-то меньше. Поэтому реальная эффективность вакцины может не совпадать с заявленной.

Массовая вакцинация препаратом от Pfizer началась в декабре, и только сейчас появились первые результаты ее применения в реальной популяции. Экспериментальной площадкой для вакцины Pfizer стал Израиль (сейчас там удалось привить треть жителей) — поскольку его правительству удалось договориться о закупке большого количества доз при малой численности населения. Более того, Израиль получил приоритет на доставку вакцины Pfizer — в обмен на то, что будет предоставлять компании данные о результатах вакцинации.

Однако авторы первого отчета о полевой эффективности вакцины не аффилированы с компанией — это Ноа Даган (Noa Dagan) вместе с коллегами из Исследовательского института Клалит в Тель-Авиве. Они собирали данные о людях, которые получали прививку с 20 декабря 2020 года по 1 февраля 2021-го. При этом для каждого из 596 618 вакцинированных исследователи подобрали контрольную пару — максимально похожего по состоянию здоровья человека, который вакцину не получил. Поэтому группы вакцины и контроля получились идентичны по половому и этническому составу. Правда, контрольная группа в среднем была немного моложе — поскольку подобрать достаточное количество непривитых пожилых людей (с которых и началась кампания) оказалось непросто.

Чтобы неравномерный риск заразиться не влиял на вычисленную эффективность вакцины, авторы работы исключили из своей выборки несколько групп людей: это медицинские работники, жители домов престарелых, лежачие больные и бездомные. Во всех этих случаях исследователи сочли, что риск встречи с вирусом может оказаться существенно выше или ниже среднего, но проконтролировать это невозможно.

Исследователей интересовала эффективность вакцины в трех временных окнах: 14-20 дней после первой инъекции (до этого срока, предположительно, вакцина не успевает сработать в полную силу), 21-27 дней (сразу после второй инъекции) и более 27 дней. В этих «окнах» авторы работы подсчитали эффективность по отношению к пяти возможным исходам встречи с вирусом: 1) заражение (положительный ПЦР-тесты), 2) симптоматический COVID-19, 3) госпитализация с ковидом, 4) тяжелая форма ковида и 5) смерть от ковида.

Всего за время наблюдений авторы работы зафиксировали 10 561 случаев заражения коронавирусом (при этом около половины — 5996 — были бессимптомными), из них 6100 в контрольной группе и 4460 в группе вакцины. Однако из этих 4460 заразившихся большинство (3533) людей подхватили вирус в первые две недели после прививки, когда иммунологическая память еще не сформировалась. После этого времени эффективность вакцины начинает расти. В период 14-20 дней для заражения, появления симптомов, госпитализации, тяжелой формы и смерти она составила 46, 57, 74, 62 и 72 процента соответственно. А через 27 дней для исходов эффективность оказалась выше — 92, 94, 87 и 92 процента соответственно (расчеты для случаев смерти исследователи не приводят, вероятно, в связи с небольшим размером выборки).

Количество людей, заразившихся коронавирусом с разными исходами, в группах вакцины и контроля Dagan / NEJM (2021)

Таким образом, результаты оправдали предсказания, сделанные на основе клинических испытаний. По результатам третьей фазы вакцина Pfizer оказалась эффективна на 52,4 процента в интервале между двумя инъекциями и на 94,8 процента после второй инъекции. В израильском эксперименте она показала 57- и 94-процентную эффективность соответственно. Кроме того, авторы отчета отмечают, что, поскольку их выборка была больше, чем в клинических испытаниях, они зафиксировали больше тяжелых случаев болезни и смогли рассчитать более точную эффективность — она составила 92 процента после двух инъекций. Однако пока неясно, будет ли вакцина столь же эффективна в других странах — если учесть, что в январе вакцинация в Израиле проходила в условиях жесткого карантина.

Благодаря масштабам вакцинации своих граждан, Израиль мог бы стать экспериментальной площадкой еще и для изучения коллективного иммунитета — если властям удастся привить достаточное количество человек.