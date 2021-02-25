Джордж Клуни рассказал о жизни на карантине с женой Амаль и детьми

59-летний актер Джордж Клуни и его 43-летняя супруга Амаль, как и многие семьи, в разгар пандемии находились дома. Время пара проводила вместе со своими двумя детьми: трехлетними двойняшками Эллой и Александром. В интервью журналу W Magazine актер рассказал, каково для него было сменить статус кинозвезды на роль отца.

Хочу сказать, что у меня появилось хобби: две или три стирки в день и мытье посуды, потому что эти дети такие неряхи. Очевидно, что приходится их регулярно мыть,



— не без юмора признался Клуни, добавив, что на карантине освоил и парикмахерское мастерство:

Я стриг волосы себе и сыну, но волосы своей дочери я не трогал.

Как оказалось, делать ему это не позволяла его супруга.

У меня были бы неприятности, если бы я это сделал. Моя дочь выглядит прекрасно, у нее очень длинные волосы. Если я испорчу волосы моему сыну, не будет ничего страшного. Но если бы я прикоснулся к волосам дочери, моя жена меня бы убила,

— пошутил Клуни.

Своих детей Джордж и Амаль Клуни тщательно оберегают от посторонних глаз: папарацци лишь изредка удается подловить семейство в неформальной обстановке.

Однако, несмотря на то что пара не считает нужным показывать сына и дочь публике, об Элле и Александре они рассказывают охотно. К примеру, недавно Джордж признался, что их с Амаль дети уже освоили итальянский язык. И это им с Амаль даже порой доставляет немало хлопот, ведь понять, что Эмма и Александр им отвечают, они не могут.

С появлением жены и детей, по признанию Клуни, его жизнь сильно изменилась.