Дэвид Финчер экранизирует нуар-комикс «Убийца»

Портал Deadline сообщает, что Дэвид Финчер определился с новым проектом. Режиссер «Бойцовского клуба» экранизирует для Netflix графический роман «Убийца». По данным THR, переговоры об участии в фильме ведет Майкл Фассбендер!

Сценаристом выступит Эндрю Кевин Уокер, с которым Финчер уже работал над фильмом «Семь».

Производство полнометражного фильма может начаться уже в сентябре. Финчер не отпускает права на первоисточник — французский комикс в стиле нуар — аж с 2007 года. Тогда за постановку отвечала студия Paramount и Брэд Питт претендовал на главную роль. Эндрю Кевин Уокер написал сценарий и ожидания были крайне высоки.

Но киностудия подвела кинодела, а потоковый сервис Netflix, где Финчер осел на ближайшие годы, подобрал проект.

Французский нуар-комикс Алексиса Ноулента рассказывает про киллера, которого вдруг начинает мучить совесть из-за совершенных им убийств. Но клиенты всё равно требуют от протагониста исполнения заказов.

«Убийца» — пятый совместный проект Финчера и Netflix после байопика «Манк» и сериалов «Карточный домик», «Охотник за разумом» и «Любовь. Смерть. Роботы». В прошлом году сервис заключил с режиссером эксклюзивный контракт на 4 года.