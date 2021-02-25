Бритни Спирс поделилась секретами своего питания

39-летняя Бритни Спирс часто показывает в инстаграме, как она тренируется дома. В основном звезда занимается танцами, ведь они — неотъемлемая часть всех ее концертных номеров.

Свой последний ролик Бритни опубликовала несколько дней назад и отметила, что ее фигура изменилась. Причиной такой перемены стал ее подход к питанию, о котором она рассказала в комментарии.

Последнее видео, в котором я танцевала, было несколько месяцев назад. И мое тело выглядит немного по-другому в новом ролике. Нет, я не сидела на диете с мороженым. Я выбрала контроль порций, что очень трудно, когда дело доходит до чипсов Doritos. Теперь мое тело чувствует себя намного лучше,

— поделилась звезда.

Поклонники Бритни, которые после выхода документального фильма о звезде Framing Britney Spears стали еще больше переживать за ее благополучие, были очень рады такому позитивному сообщению от певицы и поддержали ее в комментариях.

Бритни, ты всегда выглядишь прекрасно. А твои танцы делают меня счастливой.

Бритни, мы тебя обожаем.

Просто публикуй побольше таких роликов!

— пишут ей фолловеры.

Занятиям спортом Бритни Спирс уделяет большое внимание. В этом деле у нее есть единомышленник — ее 27-летний бойфренд Сэм Асгари, который является бодибилдером. Пара часто тренируется вместе, что, по мнению Бритни, является залогом крепких отношений. И поспорить с этим сложно: пара вместе уже более четырех лет и выглядит очень счастливой.