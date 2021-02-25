6 фильмов и сериалов о вирусах, которые сняли во время пандемии COVID-19

Прошел почти год с тех пор, как в мире была объявлена пандемия COVID-19. 2020-й определенно вошел в историю, и хотя пандемия еще не закончилась, многие обнаружили, что апокалипсис они представляли совсем иначе. В основном мы ожидали увидеть его так, как это показывали в кино и сериалах: противостояние людей и инфицированных зомби или приключения голодных выживших на опустошенных территориях. В итоге все по-другому.

Хотя у фильма «Заражение» получилось почти в точности предсказать нынешние события. В любом случае фильмы о вирусах и заражениях тоже будут мутировать, а прошлый год повлияет на историю кинематографа. А пока предлагаем посмотреть новые сериалы и киноленты, которые вышли в 2020-2021 годах.

«Птица в клетке. Заражение»

Деми Мур, звезда сериала «Ривердейл» Кей Джей Апа, актриса из «Спасателей Малибу» Александра Даддарио в разгар пандемии, весной прошлого года, снялись в занимательной картине. В любом другом году, чтобы снять опустошенный Лос-Анджелес, режиссеру потребовалось бы потратить крупную сумму на графику, а в этом фильме – всего лишь летающий дрон над территорией города. В центре сюжета – курьер Нико, который имеет иммунитет к вирусу и может свободно передвигаться по городу. За окном – 2024-й, где все еще продолжается пандемия.

«На Земле»

Снятый совместно США и Великобританией комедийный хоррор полностью придуман, написан и снят во время пандемии за 15 дней. По сюжету пока весь мир занят поиском лекарства от убийственного вируса, ученый и скаут отправляются в лес, чтобы проверить оборудование. Однако их путешествие превращается в настоящий кошмар, когда лес вокруг начинает оживать.

Фильм был показан на кинофестивале Sundance.

«Локдаун»

HBO Max решил снять не мистический триллер или фильм ужасов, а комедийную драму. Да еще и с Энн Хэтэуэй в главной роли. В центре сюжета парочка, которая переживает проблемы в отношениях и решает воспользоваться пандемией, чтобы ограбить ювелирный магазин в популярном лондонском универмаге.

«Герои на опасном пути»

Сериал-альманах основан на реальных событиях пандемии, которая началась в Ухане. В 14 сериях режиссеры рассказывают семь историй из жизни совершенно разных людей, которым пришлось бороться со смертельно опасным вирусом. Сериал стал первой китайской драмой о коронавирусе.

«Хроника эпидемии»

Первый канадский сериал о коронавирусе показывает непростые будни врачей, которые оказались на передовой борьбы с заболеванием. В центре сюжета – инфекционистка Анн-Мари Леклерк, которая всеми силами старается предотвратить пандемию.

«Истории конца света»

Новый фильм, который вышел в этом году, рассказывает историю группы людей, которые пытаются выжить в мире после пандемии. Фильм уже успел получить неоднозначные отзывы зрителей.