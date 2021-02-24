В Финляндии обнаружили уникальную мутацию коронавируса

Новый штамм коронавируса нашли в Финляндии. Он получил название Fin-796H, сообщает лаборатория Vita Laboratoriot, передает Yle.

Отмечается, что его обнаружили у двух человек.

Специалисты подчеркивают, что это уникальный вариант вируса SARS-CoV-2, который ранее не был идентифицирован в мире. Он отличается от предыдущих вариантов 15 различными участками вирусного генома.

Напомним, в середине декабря стало известно о появлении так называемого «британского» штамма коронавируса. Ранее был выявлен «датский» вариант инфекции. Также медики сообщали о существовании «южноафриканского» штамма и о японской разновидности коронавируса. В то же время, несмотря на заявления о возможной опасности новых штаммов, ученые так и не увидели серьезной угрозы. «Вирус мутирует всегда, с высокой скоростью. В целом летальность вызванного им заболевания не меняется, оставаясь в границах 1-3% в зависимости от того, кто как считает», — заявлял руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ, Новосибирск) Александр Шестопалов, его цитировало издание «Интерфакс».

Позднее в ЕС призвали не закрывать границы в целях сдерживания новых мутация коронавируса. Такую рекомендацию распространила комиссия ЕС, письмо разослано всем странам союза. В тексте было отмечено, что карантинные меры нужны, но максимально важно, чтобы они не были чрезмерными, дискриминирующими и непропорциональными. Данные запреты могут нарушить цепочки поставок продукции между странами и негативно повлиять на рынки ЕС, а также ущемлять права граждан, писала «Европейская правда» со ссылкой на текст письма.