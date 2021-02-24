В Букингемском дворце прокомментировали состояние госпитализированного принца Филиппа

Неделю назад 99-летний супруг 94-летней королевы Елизаветы II принц Филипп был госпитализирован в Лондоне. Официальной причиной его госпитализации было названо недомогание. Вчера Букингемский дворец выпустил заявление и поделился новостями о здоровье герцога Эдинбургского.

Герцог Эдинбургский остается в больнице имени короля Эдуарда VII, где ему оказывают медицинскую помощь в связи с инфекцией. Он чувствует себя комфортно и хорошо реагирует на лечение, но мы полагаем, что он останется в больнице в течение еще нескольких дней,

— заявили во дворце.

В интервью Sky News 56-летний сын принца Филиппа и королевы Елизаветы II принц Эдвард отметил, что его отец чувствует себя намного лучше и с нетерпением ждет, когда сможет выписаться из госпиталя. На вопрос, расстроен ли принц Филипп тем, что попал в больницу, его сын рассмеялся и ответил, что разве что совсем немного.

Мы держим за него кулаки,

— отметил он.

В больнице герцога Эдинбургского также навестили его сын принц Чарльз и внук принц Уильям, который сказал, что с его дедом все в порядке и за ним присматривают.

Чем именно заболел принц Филипп, не сообщается. Однако о коронавирусе речи не идет. В начале этого года герцог вместе со своей супругой сделали прививки от COVID-19.