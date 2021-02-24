Бывшая жена отсудила у мужчины компенсацию за работу по дому » В баре в Израиле бесплатно наливают тем, кто вакцинируется от коронавируса Бар в Тель-Авиве запустил акцию для молодых людей, прошедших вакцинацию от коронавируса. Основная цель — стимулировать молодежь прививаться, ведь она пока не торопится ставить прививки.



У входа в бар Jenia Bar на площади Дизенгоф разместили мобильный пункт вакцинации. Прививку может сделать любой, бесплатно и без записи. Тем, кто сделал прививку, выдают ваучер на бесплатный напиток. По словам организаторов акции, таким образом они хотят призвать молодежную аудиторию активнее включаться в вакцинацию. Сегодня хотя бы одну из доз вакцины получили 43% из 9‑миллионного Израиля, причем, в основном, это пожилые люди, тогда как молодежь вакцинироваться не торопится.



По мнению экспертов, молодежь не будет прививаться столь же активно, как старшее поколение, поскольку риск заболеть для молодых людей гораздо ниже. Поэтому как в государственных структурах Израиля, так и в обществе в целом энтузиасты предлагают одну оригинальную идею за другой, пытаясь привлечь молодых к прививочной кампании.



«Я решила, что это хорошая возможность получить вакцину, потому что ехать в другие места у меня нет ни времени, ни возможностей», — говорит Мэй Перес, одна из тех, кто получил вакцину в баре.

Израиль уже давно выбился в первые ряды стран по темпам вакцинации, показывая пример другим. Но в последние недели число вакцинируемых сильно снижается. Это стало заметно после того, как вакцинирование в старшей возрастной группе и среди уязвимых групп подошло к концу, и вакцинироваться начали группы малого риска.



Между тем врачи утверждают, что в госпитали доставляют все больше молодых пациентов с ковидом. Так что представители минздрава призывают убеждать молодежь вакцинироваться.

«Их необходимо убедить, — говорит Эйял Лешем, инфекционист израильского госпиталя Шеба. — Нужно найти способы коммуникации, идти в социальные сети, работать с лидерами мнений и даже звездами. Только так мы убедим их, что вакцинироваться безопасно, и что только так мы сможем вернуться к обычной жизни».



В это же самое время один из студентов профессора Лешема утверждает, что вакцина Pfizer, которой прививаются все в Израиле, уже через 2–4 недели после вакцинации обеспечивает эффективность в 85%. Он ссылается на исследование, проведенное среди сотрудников госпиталя Шеба.

В исследовании участвовали более 9 000 медицинских работников госпиталя Шеба. Около 7 000 из них получили первую дозу прививки на момент исследования, остальные не были привиты. У 170 из них был диагностирован ковид. При этом анализы проводились только у людей с симптомами заболевания и у тех, кто контактировал с ковидными больными.

После анализа числа привитых среди заболевших выяснилось, что с 1 по 14 день первая доза вакцины имеет эффективность 47%, а с 15 по 28 день она подскакивает до 85%.

«Мы наблюдаем высокую эффективность прививки уже через две недели после инъекции», — говорит Гили Регев-Йошай, соавтор исследования. При том, по его словам, при высокой эффективности вакцины от Pfizer, ученые пока еще изучают вопрос о том, может ли привитый человек быть переносчиком заболевания. «Это большой вопрос, — говорит он. — Мы над этим работаем и, надеюсь, скоро у нас появятся для вас хорошие новости».



На данный момент в Израиле вакцинировано 4,23 миллиона человек или 47% населения. 2,85 миллиона уже получили полный рекомендованный курс вакцины.