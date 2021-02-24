Ученые: Стресс «ломает» кости

Специалисты провели эксперимент с участием грызунов. Мышей подвергли хроническому стрессу, после чего исследовали. Оказалось, что на фоне пережитых тревожных состояний в костях у них терялась минерализация.

Ученые поясняют — при наличии стресса соматостатиновые нейроны терминальной полоски удерживают активность иных нейронов, находящихся в гипоталамусе. Это приводит к тревожному поведению и вызывает проблемам с костной тканью.

Эксперты решили проверить свои выводы на людях. Они изолировали группу добровольцев, и в ограниченном пространстве заставили их решать задачи разной сложности. В условиях изоляции, постоянного напряжения, потенциальных конфликтов у испытуемых повысилась тревожность, увеличились показатели норадреналина, возникающие во время стресса. В итоге стресс повлиял на состояние костей — их ткань образовывалась медленно, что было видно по количеству в крови молекул-маркеров, сопутствующих росту костей, — а вероятность переломов существенно выросла.