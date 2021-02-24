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Участник телешоу впал в ярость после проигрыша и начал крушить студию

Участник исландской телевикторины Gettu Betr разозлился из-за того, что не успел нажать кнопку, после чего впал в ярость и начал крушить студию. Видео инцидента появилось в Twitter.

Соперники на долю секунды опередили его, после чего мужчина сначала отшвырнул от себя подиум, за которым стоял. Стеклянная конструкция упала на пол и разбилась. Ведущая викторины Кристьяна Арнарсдоттир (Kristjana Arnarsdóttir), судя по записи, была шокирована поведением участника.

Вскоре он покинул съемочную площадку, но продолжил бить предметы вокруг и за кадром. Остальные гости передачи и ведущая долгое время никак не реагировали на произошедшее. Лишь один из участников удивленно заметил: «Ого, что тут творится?». Затем Арнарсдоттир сообщила, что шоу уходит на рекламу, чтобы успокоить разбушевавшегося мужчину.

Gettu Betr — адаптация популярной телевикторины University Challenge, которая выходит в Великобритании с 1962 года. В игре участвуют две команды по четыре человека. Первоначально каждая из групп представляла один университет, отсюда и название проекта. Игры проходят по системе турнира с 28 командами. Победившие игроки проходят в следующий этап, вплоть до финала. В Исландии шоу выходит на телеканале RUV с 1986 года.

24 февраля, 2021 | Category: Видео, Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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