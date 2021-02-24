Twitter заблокировал аккаунты петербургской «фабрики троллей»

Социальная сеть Twitter сообщила о блокировке, связанных с Россией аккаунтов, с которых велась работа по «подрыву веры в НАТО» и другие усилия по влиянию на США и Европейский Союз.

В сообщении отмечается, что были удалены 100 аккаунтов, которые могут быть связаны с российскими государственными структурами и петербургским Агентством интернет-расследований.

Агентство интернет-расследований часто называют «фабрикой троллей», ее связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.