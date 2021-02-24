Тихановская пообещала Лукашенко «маленький домик с личной охраной»

Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская готова предоставить президенту республики Александру Лукашенко гарантии личной безопасности в случае его ухода с поста. Об этом она заявила во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его YouTube-канале.

В ответ на вопрос о возможных гарантиях для Лукашенко Тихановская заявила: «Как это обычно делается — маленький домик с личной охраной — да». При этом она добавила, что предоставление гарантий возможно только как результат переговоров с нынешними властями страны.

Напомним, в Белоруссии с августа происходили протесты из-за итогов президентских выборов, на которых Лукашенко получил 80%, а его главная противница Светлана Тихановская — всего 10%. Избиратели заявили, что победа Лукашенко была достигнута благодаря фальсификациям. Митинги не прекращались до конца 2020 года. Недавно Тихановская заявила, что «белорусские демонстранты потеряли улицы», и пока у оппозиции «нет возможности бороться с насилием режима». «Кажется, что мы проиграли», — добавила Тихановская и предложила отложить протесты до весны.