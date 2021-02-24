Стали известны причины разрыва Ким Кардашьян с мужем

Журналисты The Sun раскрыли причины разрыва предпринимательницы Ким Кардашьян и ее супруга рэпера Канье Уэста.

Известно, что телезвезда подала на развод с мужем после семи лет брака. Приближенные к паре источники связывают расставание артиста и бизнесвумен с успехом последней. «Каждая из сестер — миллионерша, и никто из них не дает своим парням и мужьям встать на свой путь к успеху», — подчеркивают они.

Отмечается, что у всех бывших мужчин Кардашьян, как и у Канье Уэста, который признался в наличии биполярного расстройства, после разрыва с ними появились зависимости или проблемы с психическим здоровьем. Так, бизнесмен Скотт Дисик неоднократно попадал в клинику, где боролся с алкогольной зависимостью, баскетболист Ламар Одом лечился от сексомании и злоупотреблял наркотиками, а бывший муж Крис Дженнер Брюс сменил пол и стал называть себя Кейтлин.

Как пишут авторы, до брака с Уэстом Ким Кардашьян имела «сомнительную» репутацию, а за время их отношений сумела разбогатеть и получила титул одной из самых влиятельных предпринимательниц в мире. В то же время хип-хоп-исполнитель, напротив, стал участником нескольких крупных скандалов и часто подвергался критике со стороны общественности.

Так, Уэст потратил несколько миллионов долларов, чтобы участвовать в президентской гонке, однако сумел набрать всего 60 тысяч голосов из 160 миллионов голосующих. Кардашьян, в свою очередь, несколько раз встретилась с бывшим президентом США Дональдом Трампом и смогла освободить трех человек из-под стражи с помощью тюремной реформы.

Вдобавок журналисты вспомнили, как телезвезда жаловалась в одном из выпусков шоу «Семейства Кардашьян», что раньше ходила на ежегодный бал Met Gala как «дополнение к Канье», а через несколько лет она обрела более широкую известность, чем ее супруг. «Канье может несколько раз сфотографироваться со мной на дорожке, но я точно хочу сняться одна», — говорила звезда.