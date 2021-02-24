6 знаменитостей, чей настоящий рост удивит даже их поклонников В Финляндии обнаружили уникальную мутацию коронавируса » Шарлиз Терон рассказала, что сыграла бы героиню-лесбиянку в переосмыслении «Крепкого орешка» Впервые идею «Крепкого орешка» с лесбиянкой в главной роли, которую должна сыграть Шарлиз Терон, предложил один из пользователей твиттера в декабре 2020 года. Сообщение разошлось по соцсети, а позже на него отреагировала сама актриса, намекнув, что с удовольствием снялась бы в таком проекте. Dr Francis Osis @f_osis Lesbian Christmas rom coms are all well and good but what I REALLY want is a Die Hard where Charlize Theron goes on a rampage to save her wife https://t.co/mGBA0nAbrX Рождественские романтические лесбийские комедии конечно хороши, но я очень хочу «Крепкого орешка», где Шарлиз Терон устраивает бойню, чтобы спасти свою жену В рамках недавнего интервью Vanity Fair звезду «Безумного Макса» и «Взрывной блондинки» вновь спросили о том, серьёзно ли она говорила о своих намерениях. Терон назвала идею такого переосмысления «Крепкого орешка» отличной, заявив, что с радостью бы снялась в нём. По её словам, тот факт, что в фильме будут две женщины, делает его ещё лучше. Да, это отличная идея. Поэтому я так и ответила в твиттере. По-моему это даже гениально. Я сразу подумала: «Этому человеку надо начать заниматься питчингом». И тот факт, что в фильме были бы две женщины, после этого я сразу такая «да, я в деле». Шарлиз Терон актриса Последней крупной ролью актрисы на данный момент стал фильм «Бессмертная гвардия» от Netflix. Боевик про отряд убийц, которых нельзя убить обычным способом, снискал большую популярность среди подписчиков сервиса — за 4 недели ленту посмотрели в 78 миллионах домохозяйств. Следующим фильмом Терон должен стать «Форсаж 9», где она вновь сыграла Сайфер.