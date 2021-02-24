Разгадано секретное послание на парашюте марсохода

Стало известно, что зашифровано в секретном послании, оставленном создателями марсохода Perseverance на парашюте аппарата. Шифр разгадали пользователь Twitter Максенс Абела вместе с отцом, причем сделали это всего через несколько часов после того, как посадку Perseverance на Марс показали на видео.

В послании оказалась зашифрована фраза одного из президентов США и местоположение базы NASA.

Так, разноцветный узор поделен на четыре круга неслучайно: во внешнем круге спрятаны координаты Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадине, а последовательность закрашенных и пустых клеток означает спрятанный двоичный код, при переводе которого в буквенное значение получается фраза Dare mighty things — цитата 26-го президента США Теодора Рузвельта, которая переводится как «Отважьтесь на великие поступки». Она же является девизом лаборатории реактивного движения NASA.

Чуть позднее главный инженер марсохода Адам Стельцнер сам опубликовал расшифровку послания в Twitter, а также поздравил людей, которым удалось найти правильный ответ.

Напомним, американский марсоход прибыл на «красную планету» 18 февраля, посадку запечатлели на видео.

Специалисты NASA также опубликовали аудиодорожку с первыми в истории человечества звуками с Марса.

Ранее ровер Perseverance прислал на Землю фотографии с чужой планеты.