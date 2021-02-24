Про Чебурашку снимут кино

1 января 2023 года на экраны выйдет семейная комедия с рабочим названием «Чебурашка». Это будет первый полнометражный проект «Союзмультфильма». Бюджет картины немаленький — 600 миллионов рублей, поскольку планируется использовать большое количество компьютерной графики. Производством картины также займутся студия Yellow, Black and White (YBW) и телеканалы «Россия 1» и СТС. Режиссер фильма — Дмитрий Дьяченко.

Картина будет совмещать игру живых актеров и анимацию — «с применением современных компьютерных технологий». Сюжет пока не обозначен: сценарий пишут авторы трилогии «Последний богатырь» во главе с Виталием Шляппо. По его словам , картина не будет буквальной экранизацией старой истории, но Чебурашку сделают «живым и теплым, озорным ушастым зверьком». Съемки запланировано начать в этом году.