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Про Чебурашку снимут кино

Про Чебурашку снимут кино...

1 января 2023 года на экраны выйдет семейная комедия с рабочим названием «Чебурашка».  Это будет первый полнометражный проект «Союзмультфильма». Бюджет картины немаленький — 600 миллионов рублей, поскольку планируется использовать большое количество компьютерной графики. Производством картины также займутся студия Yellow, Black and White (YBW) и телеканалы «Россия 1» и СТС. Режиссер фильма — Дмитрий Дьяченко.

Картина будет совмещать игру живых актеров и анимацию — «с применением современных компьютерных технологий». Сюжет пока не обозначен: сценарий пишут авторы трилогии «Последний богатырь» во главе с Виталием Шляппо. По его словам , картина не будет буквальной экранизацией старой истории, но Чебурашку сделают «живым и теплым, озорным ушастым зверьком». Съемки запланировано начать в этом году.

24 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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