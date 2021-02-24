Полиция: атака на Капитолий была скоординирована

Атака на Капитолий 6 января, во время которой протестующие ворвались в помещение Конгресса, была, судя по всему, скоординированной и заранее готовившейся акцией. Об этом заявили в среду на слушаниях в Конгрессе руководители полиции и других служб, обеспечивающих безопасность парламента США.

По словам бывшего главы полиции Капитолия Стивена Сунда, нападавшие принесли с собой специальное оборудование: альпинистское снаряжение, химический спрей, взрывчатку. «В дальних точках периметра оцепления были взорваны две самодельные бомбы, чтобы отвлечь полицейских от здания Капитолия», – пояснил Сунд. Предварительные данные расследования, проводимого ФБР, указывают на причастность к атаке правоэкстремистских групп Oath Keepers и Proud Boys, заявил председатель комитета Сената по вопросам внутренней безопасности Гэри Питерс.

Вместе с тем руководители служб, ответственных за обеспечение безопасности Конгресса, настаивают на том, что они не получили со стороны федеральных разведслужб предупреждений о вероятности подобной атаки на Капитолий. «Исходя из полученных нами разведданных, мы ожидали повышенного уровня насилия и появления у Капитолия вооруженных людей. Но ничто из этой информации не позволяло прогнозировать то, что случилось», – подчеркнул Стивен Сунд.

Это были первые слушания в Конгрессе, цель которых выяснить причины того, что называют крупнейшим с момента терактов 11 сентября 2001 года провалом американских спецслужб, не сумевших предотвратить атаку на здание Конгресса.

6 января после митинга у Белого дома с участием президента Дональда Трампа несколько сотен протестующих ворвались в помещение Конгресса в попытке предотвратить сертификацию законодателями результатов президентских выборов, на которых Джо Байден одержал победу. Через несколько дней Дональд Трамп был подвергнут Палатой представителей импичменту по обвинению в подстрекательстве к мятежу, однако оправдан Сенатом. Это был второй импичмент президента Трампа.