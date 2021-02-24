Перевозка грузов по Российской Федерации

Любой домашний переезд переездыпороссии.рф из одного города в другой требует индивидуального подхода к своей организации. Каким бы не было расстояние от одного населенного пункта до другого и количество перевозимых вещей, без четкого плана обойтись невозможно. Сначала следует избавиться от старого, бесполезного хлама. Второй шаг – это ревизия и составление списков вещей, которые потребуются на новом месте. Но собрать все необходимое «в кучу» недостаточно. Нужно разобрать, безопасно сложить и упаковать вещи, а затем договориться об их перевозке с транспортной компанией. Обращение в компанию «Правильные перевозки» избавляет путешественников от необходимости сбора, упаковывания и перемещения имущества до транспортного средства. Перевозчик берет всю дополнительную работу на себя и включает ее в стоимость услуги.

Преимущества домашнего переезда «под ключ»

Ключевое преимущество домашнего переезда «под ключ» — доставка личных вещей и мебели клиента из одного места в другое без его участия. Все, что потребуется от заказчика – заключить договор с компанией и согласовать даты переезда. Из других плюсов услуги стоит отметить:

Разнообразный парк транспортных средств разной вместимости и тоннажа. Машина подбирается в соответствии с массой, габаритами и другими особенностями груза. Необходимые упаковочные материалы (тара, картон, пленка, скотч, бумага) всегда есть в наличии, Квалификация, опыт и пунктуальность сотрудников. Рабочая бригада прибывает по указанному адресу без опозданий, выполняет поставленные задачи быстро, аккуратно, сохраняя целостность имущества клиента. Гарантия и материальная ответственность. Исполнитель отвечает за сохранность перевозимых вещей перед заказчиком по условиям договора.

Как заказать услугу

Заказать домашний переезд по России можно по телефону или в электронной форме на сайте «Правильных перевозок». После согласования с клиентом даты, времени переезда и прочих деталей заказа менеджер подберет подходящее транспортное средство, составит план расположения груза, рассчитает стоимость услуги.

Если клиент согласен с предложенными условиями, между сторонами заключается договор. В указанное время машина прибывает к месту погрузки. Мебель и личные вещи клиента аккуратно упаковываются и переносятся в машину. Для экономии места в кузове мебель разбирается. Далее транспортное средство отправляется в пункт назначения под контролем персонального логиста. Менеджер всегда знает, где находится груз и когда он прибудет в конечный пункт.

После выгрузки и перемещения доставленных вещей в указанное клиентом место услуга полностью оплачивается, а договор закрывается.