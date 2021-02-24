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Одна из крупнейших страховых компаний Германии вышла из проекта Nord Stream 2

Европейские компании продолжают отказываться от сотрудничества с «Газпромом» в рамках строительства трубопровода «Северный поток-2». Во вторник о выходе из проекта объявила немецкая страховая группа Munich Re — крупнейшая в ФРГ на рынке перестрахования и вторая по объему первичных страховых сделок.

Дочерняя структура группы — Munich Re Syndicate — уведомила о прекращении страхования «Северного потока-2» на фоне угрозы американских санкций, сообщила Reuters официальный представитель компании.

Ту же информацию подтвердили в головном офисе Munich Re. «Контрактные отношения между «Северным потоком — 2» и нашей дочерней фирмой Munich Re Syndicate Ltd были закончены», — констатировал представитель страховщика, добавив, что «к сожалению, мы не может дать комментарий относительно причин».

Ранее от страхований стройки отказалась швейцарская Zurich Insurance Group. В сентябре от работы с Nord Stream 2 отказалась международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I).  Ассоциация, объединяющая 13 клубов международного морского страхования, заявила, что ни один из ее членов не будет предоставлять страховое покрытие судам, участвующим в строительстве.

3 января стало известно, что от участия в Nord Stream 2 отказалась норвежская сертификационная и классификационная компания Det Norske Veritas (DNV GL).  Спустя 10 дней из проекта вышла датская инжиниринговая корпорация Ramboll.

Соединенные Штаты продолжат отслеживать ситуацию с «Северным потоком-2» на предмет возможности введения новых ограничительных мер, сообщила на брифинге в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Санкции — только один из множества важных инструментов обеспечения энергетической безопасности», — подчеркнула она, добавив, что Вашингтон будет «также работать с союзниками и партнерами с целью укрепления энергетической безопасности Европы».

«Мы продолжаем следить за деятельностью, направленной на завершение и сертификацию проекта трубопровода, и если такая деятельность будет иметь место, то мы примем решение относительно применимости санкций», — заявила Псаки.

24 февраля, 2021 | Category: Новости, Россия, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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