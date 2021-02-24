Microsoft заявил о наличии доказательств причастности «российских хакеров» к кибератаке

Президент Microsoft Брэд Смит заявил о наличии доказательств того, что к хакерской атаке с использованием софта SolarWinds причастна Россия, однако предъявлять эти доказательства публично не стал.

Во время слушаний в комитете сената по разведке. которые транслировала программа PBS NewsHour, Смит сообщил, что «существенные доказательства» указывают на российскую службу внешней разведки. Он также отметил, что нет свидетельств причастности к кибератаке кого-либо еще.

При этом гендиректор компании по информационной безопасности CrowdStrike Джордж Курц во время слушаний заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти заявления.

Напомним, ранее спецслужбы США назвали массовую хакерскую атаку, проведенную в декабре и затронувшую федеральные министерства и ведомства, попыткой получить разведданные. Как заявили представители спецслужб, исполнители атаки «вероятно, происходят из РФ и несут ответственность за подавляющее большинство атак на правительственные сети».