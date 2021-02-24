Кейт Уинслет рассказала, как СМИ травили ее из-за лишнего веса

После главных ролей в фильмах «Титаник» и «Гамлет» известная британская актриса Кейт Уинслет столкнулась с травлей в СМИ. Звезду критиковали из-за лишнего веса. А знаменитая актриса Джоан Риверс и вовсе позволила себе грубую шутку, сказав, что «Титаник» никогда бы не затонул, если бы Кейт Уинслет сбросила несколько фунтов.

Тогда Уинслет остро реагировала на критику и принимала ее близко к сердцу.

Когда мне было чуть за 20, люди часто говорили о моем весе. И мне часто приходилось комментировать свой внешний вид, за это я получила ярлык напористого и прямого человека. Но я просто защищалась,

— призналась она в интервью The Guardian.

Уинслет отметила, что читать критические статьи о себе ей было крайне неприятно. Из-за этого она потеряла уверенность в себе и едва не оставила мечты о Голливуде.

Это подорвало мою уверенность. Я не хотела ехать в Голливуд, потому что помню, как думала тогда, что если обо мне говорят такое в Англии, то что же будет, когда я попаду туда? Кроме того, это искажает ваше впечатление о том, что красиво,

— сказала Кейт.

Несмотря на пережитую боль, Уинслет сказала, что она также была счастлива увидеть, как многое изменилось.

Вы помните то время, когда внезапно теннисистки стали очень громкими и гораздо более мускулистыми, чем они были прежде? Я вдруг почувствовала, что это происходит и в актерской среде. Отчасти потому, что это появилось в результате движения #MeToo, но также и потому, что женщины стали испытывать чувство связи друг с другом. Теперь мы меньше боимся говорить то, что думаем,

— отметила она.

Что до актрисы, то она научилась не обращать внимания на критику, когда в 2000 году впервые стала мамой: звезда родила дочь Мию Триплтон от первого супруга Джима Триплтона (всего у актрисы трое детей. — Прим. ред.).

Уинслет сказала, что пережитый опыт научил ее воспитывать дочь с чувством любви к своему телу.

Я стою перед зеркалом и говорю Мии: «Нам так повезло, что у нас есть форма. Нам повезло, что у нас есть изгибы и отличные задницы»,

— говорила она.