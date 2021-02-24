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Гай Ричи поставит фильм про секретные британские операции во времена Второй мировой войны

Как сообщает Deadline, Ричи выступит режиссёром и сценаристом ленты Ministry Of Ungentlemanly Warfare («Министерство неджентльменских способов ведения войны») для Paramount. Фильм основан на одноимённом романе Дэмиена Льюиса, права на который студия приобрела в 2015 году, опередив несколько заинтересованных покупателей.

В романе, действие которого происходит в 1939 году, рассказывается о специальной британской группировке солдат, сформированной по приказу Уинстона Черчилля, для проведения секретных операций и так называемых «неджентльменских» нападений на войска Германии в захваченной Европе.

Для достижения своих целей солдаты отряда нарушали общепринятые правила войны, а в качестве оружия использовали луки и стрелы. В книге отмечается, что такие группы стали прообразом современных британских теневых отрядов.
Обложка книги Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill’s Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops

Фильм пока на ранней стадии производства и для него ещё предстоит найти исполнителей главных ролей.

Кроме этого Ричи работает над шпионским триллером Five Eyes, в котором сыграют Джош Хартнетт, Джейсон Стэйтем, Обри Плаза и Кэри Элвес. Переговоры об участии также вёл Хью Грант.

24 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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