Гай Ричи поставит фильм про секретные британские операции во времена Второй мировой войны

Как сообщает Deadline, Ричи выступит режиссёром и сценаристом ленты Ministry Of Ungentlemanly Warfare («Министерство неджентльменских способов ведения войны») для Paramount. Фильм основан на одноимённом романе Дэмиена Льюиса, права на который студия приобрела в 2015 году, опередив несколько заинтересованных покупателей.
В романе, действие которого происходит в 1939 году, рассказывается о специальной британской группировке солдат, сформированной по приказу Уинстона Черчилля, для проведения секретных операций и так называемых «неджентльменских» нападений на войска Германии в захваченной Европе.
Фильм пока на ранней стадии производства и для него ещё предстоит найти исполнителей главных ролей.
Кроме этого Ричи работает над шпионским триллером Five Eyes, в котором сыграют Джош Хартнетт, Джейсон Стэйтем, Обри Плаза и Кэри Элвес. Переговоры об участии также вёл Хью Грант.
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