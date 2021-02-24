Что такое Под (pod): самые задаваемые вопросы и ответы

POD с готовыми картриджами является новой системой доставки солевого никотина в организм. SaltNic имеет другой химический состав — это модифицированный синтетический никотин, адаптированный под уровень pH человека. У вещества химические свойства соли, а не кислоты, и от обычного никотина отличается быстрым поступлением в кровь и лучшей усвояемостью. Поэтому для преодоления никотинового голода надо 2—3—4 затяжки из под системы. При этом вейпер не чувствует удара по горлу.

Какой расход жидкости в pod’ах? Из всех вейп-систем поды самые экономичные. Это обусловлено особым парообразованием и быстрой накуриваемостью. Если вы собираетесь купить pod системы https://www.myle.ua/ MYLE , приятная новость заключается в экономном расходе — до 240 затяжек с каждого сменного картриджа.

Чем хороши картриджи подсистем? Во-первых, они полностью готовы к употреблению, достаточно выбросить старый расходник, снять силиконовые уплотнители с верхней и нижней части нового картриджа и вставить его на место. Дальше активировать девайс с помощью тяги. Таким образом, прибор подходит для освоения азов парения.

Сама жидкость готова к употреблению и разработана с учетом потребностей опытных курильщиков, которые с легкостью перейдут с сигарет на под-вейп. Премиум-формула и разнообразие вкусов выгодно отличают продукцию «Майли». Ароматизированные картриджи выпускают с такими вкусовыми характеристиками:

лимонная мята — сладость с кислинкой;

персик — сладкий, сочный, освежающий;

манго — спелый, тропический вкус;

красное яблоко — свежесть, баланс, яблочное послевкусие;

ледяная ягода — экзотическая смесь с нотками черной смородины, ежевики, черники, малины + немного мяты;

ледяное яблоко и манго — прохладный кисло-сладкий аромат;

бисквитный торт — классическая сладость с оттенками сливочного масла, глазури, ванили;

смесь тропических фруктов — пряный привкус клубники, гуавы, карамболи, цитрусовых;

табак — смелый вкус с мягкими дымчатыми нотами;

розовый лимонад — умеренно-терпкий, приятный, утоляющий жажду аромат на фруктовой основе;

освежающая мята — ментоловая, стимулирующая, ледяная;

ледяной арбуз — бодрящий зимний лед и сладкая арбузная свежесть.

Какие у подов преимущества и недостатки

Многие начинают ознакомление с pod-вейпом с фирмы Myle из-за большого количества плюсов:

компактный прибор с габаритами 10х1.8х0.7 см поместится куда угодно — в руку, блокнот, карман, кошелек, мини-сумочку, также его можно переносить в чехле на шее;

малое количество пара не привлекает внимание окружающих, а также при домашнем парении не пострадает бытовая техника благодаря минимальному выделению глицерина;

концентрированный легко усвояемый солевой никотин насыщает лучше и быстрее, чем обычный — пара затяжек пода приравнивается к выкуриванию полноценной сигареты;

простота эксплуатации и эргономика продуманы до мелочей — не нужно заморачиваться с кнопками, заправкой и настройками;

дизайн в стиле минимализм смотрится лаконично, и в то же время эффектно, ведь кроме нейтральной классики выпускаются также оттенки лазури, радуги, золота, рубина;

доступность приборов и комплектующих — это хорошо, а за счет экономного расхода владелец сэкономит тысячи гривен в год (по сравнению с покупкой сигарет);

реализована улучшенная технология защиты от протекания в закрытых картриджах и увеличено время работы после полной зарядки.

Перед тем, как вы решите pod систему купить и опробовать, неплохо бы узнать заранее о минусах. Итак, владельцы pod’ов чаще всего сталкиваются с такими слабыми местами, как недостаток автономности и нехватка кастомизации (один стиль парения без настроек). Впрочем, в «Майли» неплохо решают проблемы инновационного класса устройств:

зарядки хватит на день, а перед сном можно поставить прибор на получасовую зарядку;

дизайн разрабатывают очень внимательно, с учетом нынешних вкусов пользователей;

сигаретная затяжка нравится бывшим курильщикам сигарет — они нацелены на разрыв с привычкой и переход на вейп, но им пока мало интересны клубы пара и эксперименты с жидкостями.

Так что если ищете баланс качества, вкуса, цены и эффекта — у бренда MYLE найдутся интересные предложения: под-вейпы, стартовые наборы, картриджи и фирменные аксессуары.