Что такое Под (pod): самые задаваемые вопросы и ответы

POD с готовыми картриджами является новой системой доставки солевого никотина в организм. SaltNic имеет другой химический состав — это модифицированный синтетический никотин, адаптированный под уровень pH человека. У вещества химические свойства соли, а не кислоты, и от обычного никотина отличается быстрым поступлением в кровь и лучшей усвояемостью. Поэтому для преодоления никотинового голода надо 2—3—4 затяжки из под системы. При этом вейпер не чувствует удара по горлу.
Какой расход жидкости в pod’ах? Из всех вейп-систем поды самые экономичные. Это обусловлено особым парообразованием и быстрой накуриваемостью. Если вы собираетесь купить pod системы https://www.myle.ua/ MYLE , приятная новость заключается в экономном расходе — до 240 затяжек с каждого сменного картриджа.
Чем хороши картриджи подсистем? Во-первых, они полностью готовы к употреблению, достаточно выбросить старый расходник, снять силиконовые уплотнители с верхней и нижней части нового картриджа и вставить его на место. Дальше активировать девайс с помощью тяги. Таким образом, прибор подходит для освоения азов парения.
Сама жидкость готова к употреблению и разработана с учетом потребностей опытных курильщиков, которые с легкостью перейдут с сигарет на под-вейп. Премиум-формула и разнообразие вкусов выгодно отличают продукцию «Майли». Ароматизированные картриджи выпускают с такими вкусовыми характеристиками:
- лимонная мята — сладость с кислинкой;
- персик — сладкий, сочный, освежающий;
- манго — спелый, тропический вкус;
- красное яблоко — свежесть, баланс, яблочное послевкусие;
- ледяная ягода — экзотическая смесь с нотками черной смородины, ежевики, черники, малины + немного мяты;
- ледяное яблоко и манго — прохладный кисло-сладкий аромат;
- бисквитный торт — классическая сладость с оттенками сливочного масла, глазури, ванили;
- смесь тропических фруктов — пряный привкус клубники, гуавы, карамболи, цитрусовых;
- табак — смелый вкус с мягкими дымчатыми нотами;
- розовый лимонад — умеренно-терпкий, приятный, утоляющий жажду аромат на фруктовой основе;
- освежающая мята — ментоловая, стимулирующая, ледяная;
- ледяной арбуз — бодрящий зимний лед и сладкая арбузная свежесть.
Какие у подов преимущества и недостатки
Многие начинают ознакомление с pod-вейпом с фирмы Myle из-за большого количества плюсов:
- компактный прибор с габаритами 10х1.8х0.7 см поместится куда угодно — в руку, блокнот, карман, кошелек, мини-сумочку, также его можно переносить в чехле на шее;
- малое количество пара не привлекает внимание окружающих, а также при домашнем парении не пострадает бытовая техника благодаря минимальному выделению глицерина;
- концентрированный легко усвояемый солевой никотин насыщает лучше и быстрее, чем обычный — пара затяжек пода приравнивается к выкуриванию полноценной сигареты;
- простота эксплуатации и эргономика продуманы до мелочей — не нужно заморачиваться с кнопками, заправкой и настройками;
- дизайн в стиле минимализм смотрится лаконично, и в то же время эффектно, ведь кроме нейтральной классики выпускаются также оттенки лазури, радуги, золота, рубина;
- доступность приборов и комплектующих — это хорошо, а за счет экономного расхода владелец сэкономит тысячи гривен в год (по сравнению с покупкой сигарет);
- реализована улучшенная технология защиты от протекания в закрытых картриджах и увеличено время работы после полной зарядки.
Перед тем, как вы решите pod систему купить и опробовать, неплохо бы узнать заранее о минусах. Итак, владельцы pod’ов чаще всего сталкиваются с такими слабыми местами, как недостаток автономности и нехватка кастомизации (один стиль парения без настроек). Впрочем, в «Майли» неплохо решают проблемы инновационного класса устройств:
- зарядки хватит на день, а перед сном можно поставить прибор на получасовую зарядку;
- дизайн разрабатывают очень внимательно, с учетом нынешних вкусов пользователей;
- сигаретная затяжка нравится бывшим курильщикам сигарет — они нацелены на разрыв с привычкой и переход на вейп, но им пока мало интересны клубы пара и эксперименты с жидкостями.
Так что если ищете баланс качества, вкуса, цены и эффекта — у бренда MYLE найдутся интересные предложения: под-вейпы, стартовые наборы, картриджи и фирменные аксессуары.
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