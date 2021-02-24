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Меркель признала, что Германия переживает третью волну коронавируса

Германия переживает третью волну пандемии коронавируса. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель перед законодателями, передает Reuters со ссылкой на два источника, которые присутствовали на этой встрече.

«Мы сейчас в третьей волне», — процитировали они слова кацлера.

По данным Института Роберта Коха, по состоянию на вторник, 23 февраля, в стране от начала сбора официальной статистической информации по коронавирусу зафиксировано 2 млн 394 тыс. 811 случаев заражения, число смертей составляет 68 тыс. 318.

24 февраля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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