Бывшая жена отсудила у мужчины компенсацию за работу по дому

Китайские соцсети бурно обсуждают этот прецедент. Впервые женщина после развода отсудила немалую денежную выплату за то, что во время брака вела домашнее хозяйство и ухаживала за ребенком.

Китайский суд по бракоразводным делам обязал мужчину выплатить своей жене сумму, эквивалентную 7700 долларов США, в качестве компенсации за работу по дому в течение их пятилетнего брака. Плюс ежемесячные выплаты.

Вот что пишут:

Согласно судебным протоколам, мужчина по фамилии Чен подал на развод со своей женой по фамилии Ван в 2020 году. Пара состояла в браке с 2015 года. Ван не хотела разводиться, но когда поняла, что это неизбежно, потребовала через суд компенсацию за домашний труд. Китаянка заявила, что за все пять лет брака ее муж не выполнял никакие из домашних обязанностей, а также не участвовал в уходе за их общим ребенком. Окружной суд Пекина Фаншань вынес решение в пользу Ван, обязав Чена выплачивать ей ежемесячные алименты в две тысячи юаней (22,8 тысячи рублей), а также один раз выплатить ей 50 тысяч юаней в качестве компенсации за работу по дому.

Данный прецедент стал возможен после того, как в Китае начал действовать новый гражданский кодекс, согласно которому супруг имеет право требовать компенсацию при разводе, если он или она несет большую ответственность за воспитание детей, уход за престарелыми родственниками и работу по дому.

Сумму должны согласовать сами супруги, но, если они не придут к соглашению, то размер выплаты будет установлен судом. И эта компенсация назначается помимо предусмотренного в таких случаях раздела имущества.

Идея, вроде бы, хорошая. Но мне интересно, как в суде возможно доказать, кто из супругов больше делал работы по дому, а кто валялся на диване и смотрел сериалы?

Возникает немало вопросов. А как считать моральный вред? Кто должен платить за секс в браке? Это только то, что лежит на поверхности. В интернете немало подобных споров о том, кто должен платить на свидании в кафе. Даже в такой мелочи люди не пришли к согласию.

Вот что говорят сами китайцы:

Более 427000 человек ответили на онлайн-опрос китайского СМИ Pheonix Weekly, в котором спрашивали, правильная ли компенсация, неправильная, слишком маленькая или слишком большая. Почти 94% заявили, что это правильно, но недостаточно, а комментаторы считают, что это недооценивает работу домохозяек и матерей. Некоторые цитировали все более популярную идиому: «чтобы сохранить себя, не выходи замуж и не рожай».

Все более популярная у китайцев поговорка становится популярной и у нас…

Брак превращается в авантюру, участникам которой нужно быть не только хорошими психологами, но и юристами. Это помимо всех тех общечеловеческих качеств, которые и раньше требовались мужу и жене на протяжении существования института брака.