Биткоин рухнул на рекордные $12000 на фоне заявлений главы Минфина США

Параболическое ралли рынка криптовалют, подбросившее курс биткоина почти на 100% за семь недель, закончилось «кровавой» распродажей, в которой за двое суток сгорела сумма, равная ВВП Австрии.Показав исторический максимум в 58,2 тысячи долларов в воскресенье, 21 февраля, биткоин стремительно падает второй день подряд, теряя 20% с начала недели.

На 15.00 мск курс опустился до отметки 46245 долларов, что на 8,4 тысячи долларов, или 15% ниже значения на то же время в понедельник.

Относительно пиков биткоин теряет 12 тысяч долларов — рекордную в истории торгов величину. Капитализация самой популярной криптовалюты мира, пробивавшая планку в 1 трлн долларов на прошлой неделе, опустилась до 871 млрд долларов.

Общий размер крипторынка сжался на 400 млрд долларов за два дня и теперь составляет 1,351 трлн долларов, по данным Сoinmarketcap.

Попытки курсов отскочить, предпринятые вечером в понедельник, не продержались и нескольких часов. Распродажа вышла на новый виток после того, как с резкой критикой биткоина выступила глава Минфина США Джанет Йеллен.

Назвав биткоин «экстремально неэффективным средством платежа», требующим «гигантских» энергозатрат для проведения транзакций, Йеллен пообещала, что цифровой доллар, который готовит ФРС США, будет «быстрее, безопаснее и дешевле».

Она, впрочем, добавила, что на пути этого проекта остается «много вопросов, которые предстоит решить». В их числе — борьба с отмыванием денег и потенциальный эффект на банковскую систему, оперирующую традиционными долларами.

Перегретый рынок нашел в заявлениях Йеллен повод продолжить массовую ликвидацию позиций. Первыми в распродажу включились «киты» — крупные держатели криптовалюты.

По данным CryptoQuant, незадолго до первой волны обвала курсов они разместили на биржах, в первую очередь Gemini, порядка 20 тысяч биткоинов, рыночная стоимость которых на тот момент достигала 1 млрд долларов.

На такую же сумму — 1 млрд долларов — были закрыты позиции во фьючерах на биткоин.

Общий объем длинных позиций в связанных с биткоином инструментах превысил 3,5 млрд долларов и стал рекордным в истории.

Вслед за биткоином обвалились акции Tesla, вложившей в криптовалюту 1,5 млрд долларов из запасов кэша на счетах.

Бумаги компании подешевели на 8,6% на торгах в Нью-Йорке в понедельник. Илон Маск потерял 15 млрд долларов и уступил первую строчку в перечне богатейших людей мира. Теперь его состояние оценивается в 183 млрд долларов.