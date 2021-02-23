Журналисты обвинили организаторов «Золотого глобуса» в коррупции

Издание LA Times опубликовало большую разоблачающую статью о Голливудской ассоциации прессы (HFPA), которая проводит премию «Золотой глобус». В ней журналистка из Норвегии обвинила организаторов мероприятия в коррупции.

Всё началось с того, что норвежская журналистка подала в суд на HFPA, состоящую из 87 человек. причиной тому стал отказ принимать её в состав. Тогда же она обвинила организаторов премии в том, что они берут в свои ряды лишь «удобных» журналистов.

По словам журналистки, HFPA получает тысячи долларов от студий, продюсеров и других представителей индустрии, чтобы их проекты продвинули в наградном сезоне. В свою очередь, те ответили, что обвинительница просто завидует из-за того, что её не взяли в ассоциацию.

На этом дело было закрыто, но сейчас журналистка раскрыла некоторые подробности о грядущем наградном сезоне, который наделал много шума. В особенности это касается проектов «Мьюзик» и «Эмили в Париже», появившихся в главных номинациях, при этом учитывая отсутствие таких фильмов, как «Иуда и Чёрный мессия», «Пятеро одной крови» и сериала «Я могу тебя уничтожить».

Журналистка поведала, что в 2019 году сразу 30 членов HFPA были приглашены Netflix во Францию на съёмки «Эмили в Париже», где провели два дня в пятизвёздочном отеле. Также она раскрыла, что каждый из членов ассоциации получает по 100 тыс долларов за участие в комитетах. Кроме того, в статье отмечается, что из 87 членов академии нет ни одного темнокожего представителя прессы, а этика ассоциации уже многие годы имеет не самую хорошую репутацию.