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Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании

Обвинение в сексуальных домогательства и изнасиловании предъявлено 72-летнему французскому актеру Жерару Депардье, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Предъявление обвинения состоялось еще 16 декабря, но стало известно об этом только сейчас.

Истицей по этому делу выступает молодая актриса, которая обвиняет Депардье в домогательствах и изнасиловании летом 2018 года. Следствие по этому дело не обнаружило состава преступления и прекратило расследование в июне 2019 года, однако в октябре 2020 года после запроса парижской прокуратуры судебный следователь возобновил расследование.

23 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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