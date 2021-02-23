«Зеленая зона» Багдада подверглась ракетному удару

Иракские военные заявили, что по крайней мере три ракеты упали на Багдад, в том числе две – на укрепленную «Зеленую зону» города.

По их словам, ракетный удар не привел к человеческим жертвам.

Представители американских военных заявили, что, по первоначальным данным, ракеты «Катюша» упали рядом с посольством США в Багдаде, причем одна из них рядом с Объединенным оперативным командованием.

В «Зеленой зоне» находятся иностранные посольства и правительственные здания. Район регулярно подвергается ракетным атакам.

США «возмущены» недавними ракетными атаками в Ираке, но не будут «срываться» в ответ, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Что касается нашего ответа, он будет просчитан и дан с использованием комбинации инструментов в то время и в том месте, которые мы выберем», – добавил Прайс.