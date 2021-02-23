В Танзании нашли древние изображения странных «людей-минотавров»

В 2018 году в центральной Танзании, в заповеднике Свага Свага, археологи обнаружили потенциальное сокровище – 52 ранее неизвестных пещеры, стены которых были сплошь изукрашены рисунками древних людей. Увы, большая часть рисунков на объекте, который назвали «Amak’hee 4», от времени стала неразличимой. Однако в противовес им самые странные изображения оказались отменного качества и стали настоящей загадкой.



Археолог Мацей Гржелчик из Ягеллонского университета (Польша) полагает, что рисунки вряд ли имеют отношение к проживающему неподалеку народу сандаве. На это указывает изображение, которое ученые интерпретировали как голову буйвола, почему-то помещенную на человеческое тело. Древний художник не хотел нарисовать животное, он намеренно поместил довольно реалистичную, хотя и гипертрофированную голову буйвола на туловище прямоходящего гуманоида.



Рисунки из Танзании

Выглядит картинка как очень грубая африканская версия Минотавра, человека-быка из легенд Древней Греции. Однако в культуре сандаве подобных персонажей нет, равно как и у народностей на близлежащих землях. Но и наскальный рисунок не случайность – в районе Кондоа по соседству были найдены еще два аналогичных изображения. Однако там вместо детализированных изображений голов травоядного нарисовано нечто вроде очень густой шевелюры, либо подобие защитного шлема или маски из прутьев.



Примечательно, что во всех случаях на рисунке изображена троица, которая связана некоей центральной линией, похожей на страховочный трос у группы альпинистов. Конечности у фигур расположены примерно одинаково, даже в случае с теми, которые лежат. Яркий цвет и качество краски у фигуры в Amak’hee 4 наводят на мысль, что художник очень хотел привлечь внимание к ней, тогда как прочие картинки нарисованы более небрежно, в будничном исполнении. Ученые пока не выдвинули убедительных версий, кем могут быть эти странные существа.