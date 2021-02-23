В Китае выпустили электромотоцикл с автономной дальностью 410 км

Китайская компания Alrendo начинает принимать предварительные заказы на полностью электрический мотоцикл TS Bravo, имеющий уникальные характеристики. Радиус автономной поездки на одной зарядке аккумулятора мотоцикла составляет 419 км, максимальная скорость – до 135 км/ч. Первые мотоциклы Alrendo TS Bravo попадут к европейским потребителям уже в конце мая 2021 года.
Компания Alrendo выводит на рынок уже вторую модель электромотоцикла. Alrendo TS Bravo получает дизайн внешне схожий с известными мотоциклами итальянского производителя Ducati.
Силовая установка TS Bravo – электромотор мощностью 58 кВт (78,8 л.с.) имеет водяное охлаждение и генерирует крутящий момент 117,6 Нм. Автономную работу обеспечивает аккумулятор емкостью 16,6 кВтч (номинальная 14,3 кВтч).
Аккумулятор гарантирует дальность автономной поездки до 419 км при оптимальной для города скорости 50км/ч. При движении по шоссе со скоростью 80 км/ч, дальность составляет уже 250 км. При скорости 120 км/ч, мотоцикл может проехать около 150 км. Полная зарядка аккумулятора от 0 до 100% составит 3,7 часа.
Alrendo TS Bravo получает тормозную систему с АБС. Передние шины 120/70/17, а задние 180/70/17. Задние тормоза имеют 240-мм диск с двухпоршневым суппортом, а передние — двойные 300-мм диски с 4-х поршневыми суппортами. Общая масса мотоцикла – 200 кг.
Для получения мотоцикла Alrendo TS Bravo в конце мая европейские потребители могут оформить предварительный заказ и внести возвращаемый депозит 300 евро. Первые клиенты, оформившие предзаказ электрического мотоцикла, получат в подарок домашнюю зарядную станцию Alrendo. Цена электромотоцикла составляет 9995 евро.
Источник: Реальный Мир
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